Irritado com clientes, motoboy tenta arrancar metralhadora de PM

Um entregador de aplicativo, de 31 anos, foi preso na madrugada de segunda-feira (7), após se envolver em confusão numa boate no Bairro Calixtolândia 1ª Etapa, em Anápolis (GO). O homem foi agredido por dois clientes do local e, em seguida, partiu para cima de policiais militares que atenderam à ocorrência.

Testemunhas contaram ao Portal 6 que o entregador se irritou após dois frequentadores supostamente esbarrarem na sua mochila de trabalho. Ele foi tirar satisfação, e foi agredido pela dupla, que fugiu. Revoltado, o homem ainda discutiu com o segurança da boate, que tentou acalmá-lo e foi recebido com xingamentos e ameaças.