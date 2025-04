Dólar dispara e Bolsa cai de novo sob efeito de tarifaço

No domingo, Trump postou que as tarifas são "coisas lindas de se ver". A jornalistas ele afirmou que "não pode dizer o que acontece com os mercados". O secretário do Tesouro, Scott Bessent, ainda desconsiderou a reação "de curto prazo" dos investidores às tarifas agressivas do presidente, dizendo à NBC que a Casa Branca manteria sua posição.

"Nossos parceiros comerciais têm se aproveitado de nós", disse Bessent no domingo. Questionado sobre a possibilidade de negociar as tarifas de Trump, ele respondeu: "Vamos ver o que [outros] países oferecem e se é algo crível".

Antes de quarta-feira, Trump já havia implementado uma tarifa de 20% sobre produtos chineses, taxas de 25% sobre importações de aço e alumínio e tarifas de 25% sobre mercadorias de México e Canadá que violem as regras de um acordo comercial da América do Norte. Nesta quinta, ainda entrarão em vigor as tarifas sobre os automóveis importados.