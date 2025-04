Tarcísio pede anistia e evita críticas às instituições

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), pediu anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro neste domingo (6). A declaração foi feita durante seu discurso na manifestação em apoio aos condenados pela tentativa de golpe de Estado e em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Como antecipado pela Folha, Tarcísio evitou ataques diretos às instituições. Ainda assim, repetindo o roteiro da manifestação realizada no Rio de Janeiro, ele fez críticas ao governo federal, com foco na inflação e no preço dos alimentos.

O governador também reiterou os elogios a Bolsonaro, a quem sempre agradece por tê-lo lançado na vida política e a quem segue apoiando publicamente na disputa presidencial de 2026 --mesmo com o ex-presidente inelegível.