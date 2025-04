Celebrando 1º emprego, amigas morrem atropeladas; VÍDEO

As amigas Isabela e Isabelli atravessavam na faixa de pedestre quando foram atingidas por um carro. Elas morreram antes da chegada da PM. Testemunhas contaram à família que o farol estava fechado para os carros no momento do acidente.

Imagens mostram carro em alta velocidade em avenida praticamente vazia. Com o impacto, as jovens foram arremessadas a mais de 50 metros. A polícia ainda investiga se o motorista ultrapassou o limite da via, que é de 60 km/h.

Motorista é estudante de direito. Ele tinha acabado de sair da aula na Universidade de São Caetano e permaneceu no local do acidente. O teste do bafômetro constatou que ele não estava bêbado, mas foi submetido a uma contraprova no IML. O resultado ainda não foi divulgado, apurou a TV Globo.

Polícia investiga o caso. Em nota, a Polícia Civil diz que as imagens "indicam" que o autor estava em alta velocidade. O motorista presta depoimento na manhã desta quinta-feira (10).