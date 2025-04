Eduardo Leite acena a Zema: 'se for contigo, estamos juntos'

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), fez um aceno nesta sexta-feira (4) ao seu homólogo em Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), sobre as eleições de 2026, e sinalizou que poderia deixar a disputa se o mineiro tiver mais chance de vitória e ganhar terreno nas pesquisas.

Em debate no Fórum da Liberdade, ocorrido em Porto Alegre, Leite afirmou a Zema, com quem dividia o palco, que "se for contigo, estamos juntos. Se for com outro que a gente ache, não tem problema".

Também colocou seu nome à disposição para o Senado e disse que nenhuma configuração política está descartada, mas ressaltou ser cedo para discutir a formação de alianças e a definição de nomes para o pleito. Ambos figuram como pré-candidatos na disputa dentro do campo da direita.