Anúncio de vaga pede que se retire pedintes da vista do cliente

Um anúncio de vaga para trabalho no Shopping Pátio Paulista, em São Paulo, gerou polêmica ao estabelecer como uma das responsabilidades do contratado abordar e retirar pedintes e pessoas em situação de rua "do foco do cliente". O caso ganhou repercussão após ser exposto pelo Padre Julio Lancellotti, que classificou a exigência como "aporofobia institucional" — termo que se refere à rejeição a pessoas pobres.

O anúncio foi publicado pela empresa Verzani & Sandrini e também requisitava conhecimentos em Pacote Office para elaboração de relatórios mensais ao shopping, além de um perfil de liderança.

Repercussão