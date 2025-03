Morador de rua ataca homem que lhe deu esmola; VÍDEO

Um homem em situação de rua reagiu com violência após receber R$ 2,50 de esmola e tentou atacar um pedestre com uma faca na tarde de segunda-feira (24), em Guaraniaçu, no Oeste do Paraná. A informação é do RICtv.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o suspeito aborda a vítima e pede dinheiro. Após receber o valor, ele retira uma faca da bolsa e avança na direção do pedestre, que carregava uma sacola de pão ao sair de uma panificadora.