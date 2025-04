Mulheres são presas pelo 'golpe do paco'; entenda como funciona

Duas mulheres, de 42 e 47 anos, foram presas em flagrante na quarta-feira (2) por enganar e furtar idosos em Ceilândia, no Distrito Federal. A prisão ocorreu durante a Operação Paket, conduzida pela Polícia Civil.

A dupla aplicava o chamado "golpe do pacote", no qual um criminoso finge perder um envelope com dinheiro. Quando a vítima tenta ajudar, é levada a acreditar que receberá uma recompensa, mas é induzida a entregar seus pertences, que são levados pelos golpistas.