Criminoso intercepta ambulância e mata rival 

Mateus Pereira Marques foi condenado a 28 anos e 6 meses de prisão pelo assassinato de Dean Carlos Costa Gonçalves e pelo ataque a tiros contra uma ambulância do Samu, em abril de 2023. O crime foi praticado durante a transferência da vítima para um hospital em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, e chocou a região.

Dean foi baleado enquanto pilotava uma moto e socorrido para um hospital em São Gabriel da Palha. Durante a transferência para outra unidade, a ambulância foi interceptada por dois criminosos, de moto, que abriram fogo contra o veículo.