Academia apela ao humor para manter a ordem no espaço

Se apelar para a consciência não adianta, talvez uma sustinho resolva. Foi com essa lógica que uma academia de Aparecida de Goiânia (GO) inovou no recado para os alunos desorganizados.

Nada de mensagens educadas ou pedidos gentis. A placa, estrategicamente posicionada no espaço, traz um aviso que mistura humor e ameaça emocional: "Quem é corno não guarda os pesos."