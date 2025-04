Influenciadora sem CNH atropela mulher e crianças no ES

Sara Gabriela Ratunde Santos, de 25 anos, foi presa após perder o controle do carro e atropelar três pessoas, incluindo duas crianças, no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, no domingo (30). Segundo a Polícia Militar, a influenciadora digital não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e admitiu ter usado maconha antes de dirigir.

De acordo com o boletim de ocorrência, Sara dirigia um Hyundai Creta quando bateu em uma motocicleta, subiu na calçada e invadiu uma praça, atingindo uma mulher de 20 anos e duas meninas, de cinco e dois anos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro às vítimas, e a criança mais velha foi encaminhada ao hospital.