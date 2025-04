Espanhol sequestrado por PM usou sedativo para escapar

A vítima afirmou à polícia que foi sequestrada no bairro Ipiranga, na capital paulista, e levada para uma casa no interior. Durante o cárcere, aproveitou um momento de distração do suspeito, Ronaldo da Cruz Batista, e colocou um sedativo — que seria usado contra ele — na água do sequestrador. Quando Ronaldo adormeceu, o espanhol fugiu e pediu ajuda em um restaurante próximo, onde acionou a Polícia Militar.

A prisão do sequestrador foi efetuada em uma rodovia, nas proximidades da residência usada no crime, quando ele tentava fugir.

O que foi encontrado no cativeiro:

Uma espingarda calibre 12;

Oito munições de calibre 12;

Duas algemas.

A vítima também denunciou que Ronaldo teria roubado US$ 50 milhões em criptomoedas, o que será investigado.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que a Divisão Antissequestro do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope) conduz as investigações. A Polícia Federal também participa do processo para verificar a situação do estrangeiro no Brasil, já que ele está no país há três meses sem documentação.