Jogador brasileiro, irmão de ex-Corinthians, morre na Europa

O atacante brasileiro Leandro Lima, de 23 anos, morreu no último domingo (30). Ele defendia o FK Pardubice, clube da primeira divisão da República Tcheca, e era irmão do ex-jogador do Corinthians e Vasco, Léo Jabá.

O clube tcheco lamentou a perda do jogador em uma publicação nas redes sociais, classificando o falecimento como "repentino". "Este evento nos afetou profundamente, sentimos muito, pensamos em seus entes queridos e expressamos nossas sinceras condolências", declarou o FK Pardubice.