Pedágio mais barato na Raposo Tavares passa a valer neste domingo

Segundo a agência, a chegada do free flow , que deve começar a ser implantado nessas estradas a partir de 2026, distribuirá a cobrança de forma mais proporcional, "garantindo uma melhor relacao entre distancia percorrida e valor pago". Enquanto a tecnologia não é implementada, as praças de pedágio já vão operar com valores reduzidos, de acordo com a Artesp.

No modelo chamado de free flow, a cobrança é feita pelos pórticos, que substituem as praças de pedágio e são equipados com tecnologia para identificar os veículos.

A agência diz que a diminuição no valor da tarifa se deve também à depreciação dos ativos, que tiveram perda de valor devido ao uso e desgaste ao longo do tempo.

"Além disso, há a inclusão de descontos contratuais, como 5% para usuários das cabines automáticas e ate 20% para aqueles que aderirem ao Desconto para Usuário Frequente (DUF)", escreve a Artesp em nota.