Moraes manda inquéritos contra Kassab e outros retornarem ao STF

Kassab sempre negou todas as acusações e dizia que a firma investigada recebeu recursos lícitos e prestou serviços para o grupo dono da JBS e que a atividade empresarial não tinha relação com eventuais funções públicas ou atividades político-partidárias.

O dirigente do PSD iniciou no último mês um movimento de aproximação com o ex-presidente Bolsonaro, com o intermédio do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em busca do apoio do partido ao projeto de lei que prevê anistia aos presos nos atos golpistas de 8 de janeiro.

Em ato no Rio de Janeiro no último dia 16, o ex-presidente afirmou ter o apoio de Kassab para a anistia.