Homem é preso por se masturbar em frente a uma escola infantil

Um homem foi preso após se masturbar na frente de uma escola infantil do Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (26). Ele foi identificado como Rodrigo Margalho Prins, 31, atuava como diretor-administrativo de outra escola e teria confessado o crime a policiais militares que o abordaram e utilizavam câmeras.

Após a prisão, a Polícia Civil representou pelo afastamento físico da unidade escolar particular em que ele trabalhava na Ilha do Governador, zona norte da cidade. A escola afirmou, em comunicado aos pais, que ele foi demitido após a prisão e que atuava em um local sem acesso de alunos.

Em nota, o colégio diz que "repudia veementemente a conduta do ex-colaborador, que em nada reflete os valores da instituição, e seguirá, em respeito aos alunos, pais e à comunidade escolar, adotando medidas rigorosas diante de posturas com as quais não compactua".