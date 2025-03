Com Ronaldo, Conmebol cria força-tarefa contra racismo no futebol

A Conmebol reuniu representantes de governos e associações dos países que compõe da confederação, bem como ex-atletas e lendas do futebol sul-americano. O objetivo era debater os recentes episódios de casos de racismo e violência no futebol, bem como quais medidas adotar neste combate.

O ex-jogador Ronaldo Nazário faz parte do grupo, que também conta com Fatma Samoura, executiva senegalesa ex-secretária-geral da Fifa, e Sergio Marchi, presidente da FIFpro (federação internacional dos jogadores profissionais).

Em nota, a entidade máxima do futebol sul-americano diz que a equipe formada irá tratar destes problemas com "soluções concretas". "Sua missão será elaborar políticas eficazes e estabelecer mecanismos de prevenção e sanção que contribuam para erradicar esses comportamentos que afetam tanto o esporte quanto a sociedade", diz o comunicado da Conmebol.

Alejandro Domínguez, presidente da entidade, abriu a reunião com um discurso pregando responsabilidade e falando sobre futuro. "Não queremos um debate sobre o passado, mas sim discutir o futuro. Tudo o que for dito aqui é para somar e melhorar nosso esporte", disse Domínguez, que recentemente esteve envolvido em uma crise ao comparar o Brasil a um macaco em um comentário sobre a Libertadores.

A Conmebol também tratou de falar sobre as punições financeiras, frequentemente consideradas "brandas" demais. "A Conmebol aplica as penalidades mais severas estabelecidas em nível internacional, em alinhamento com a Fifa, a Uefa e as principais ligas do mundo", diz o comunicado da entidade.