Bolsonaro fala em 'teatro processual' para tirá-lo de 2026

"A julgar pelo que lemos na imprensa, estamos diante de um julgamento com data, alvo e resultado definidos de antemão. Algo que seria um teatro processual disfarçado de Justiça ?não um processo penal, mas um projeto de poder que tem por objetivo interferir na dinâmica política e eleitoral do país", completou.

A fala foi feita no X, antigo Twitter, enquanto Bolsonaro acompanha o término do segundo e provavelmente último dia de julgamento da admissibilidade do caso no gabinete do filho Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no Senado.

Durante o dia, aliados visitaram-no no local. A senadora e ex-ministra Damares Alves (Republicanos-DF) fez uma oração no local com o ex-presidente. Ele falará com a imprensa ao final do julgamento.