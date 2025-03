Mulher é baleada na cabeça durante roubo de carro

O homem fugiu com o veículo e deixou a vítima ferida, deitada no meio da rua.

A mulher foi socorrida ao Hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba, em estado grave, e passou por cirurgia.

O carro foi encontrado pouco tempo depois, a cerca de quatro quilômetros do local do crime, na estrada do Areião, também em Suzano.