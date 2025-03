Cantor de arrocha Rafa Diniz morre afogado no rio São Francisco

Rafa Diniz era o nome artístico de Jhaimerson Juvenal, que despontou no cenário musical na região do Vale do São Francisco tocando músicas do gênero arrocha.

O velório será realizado neste sábado (22), a partir das 15h, no bairro Ouro Preto, em Petrolina. O sepultamento será às 9h de domingo no Cemitério Campo das Flores.

O cantor deixa esposa e duas filhas.