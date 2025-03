Desfalques obrigam seleção a mudar modo de jogo ante a Argentina

Por opção técnica, Dorival pode colocar Wesley na vaga de Vanderson. O flamenguista foi muito elogiado pela comissão e também pelos companheiros após a estreia "com personalidade" diante da Colômbia.

Outra dúvida é João Pedro. Titular no Mané Garrincha, o atacante foi discreto. Matheus Cunha entrou e fez o desempenho ofensivo melhorar. Endrick ficou no banco por causa do jogo aéreo colombiano.