Ônibus do Maringá é apedrejado após time eliminar o Athletico-PR

O Maringá informou que seu ônibus foi apedrejado após a vitória por 3 a 0 sobre o Athletico-PR, que tirou o Furação da final do Campeonato Paranaense. A delegação estava no veículo no momento do episódio.

Duas janelas do ônibus foram atingidas e quebradas, mas não houve feridos. A partida aconteceu na Ligga Arena, casa do Athletico-PR.