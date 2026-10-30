30 de outubro de 2026
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Homem é preso suspeito de participar de invasão e roubo a empresa

Por Redação | Jornal da Região
| Tempo de leitura: 1 min
Jornal da Região
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O crime foi cometido durante a madrugada e teria envolvido cerca de cinco criminosos
O crime foi cometido durante a madrugada e teria envolvido cerca de cinco criminosos

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil, suspeito de participar de uma invasão e roubo a uma empresa em Itupeva. O crime foi cometido durante a madrugada e teria envolvido cerca de cinco criminosos.

De acordo com as informações da investigação, os suspeitos invadiram o estabelecimento e renderam funcionários sob a mira de um revólver. Durante a ação, houve troca de tiros com a equipe de segurança.

Após o crime, a Polícia Civil iniciou as investigações e identificou os veículos que teriam sido utilizados pelos envolvidos. Um deles era um carro com registro de roubo, enquanto outro teria sido usado como apoio na ação criminosa.

Dois suspeitos compareceram à delegacia e afirmaram que haviam emprestado o veículo utilizado como apoio a um conhecido. No entanto, uma das vítimas reconheceu pessoalmente o homem de 28 anos como um dos criminosos que a ameaçou durante o roubo.

Diante do reconhecimento e dos elementos reunidos durante a investigação, o homem foi preso em flagrante.

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