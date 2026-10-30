Um homem de 28 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil, suspeito de participar de uma invasão e roubo a uma empresa em Itupeva. O crime foi cometido durante a madrugada e teria envolvido cerca de cinco criminosos.

De acordo com as informações da investigação, os suspeitos invadiram o estabelecimento e renderam funcionários sob a mira de um revólver. Durante a ação, houve troca de tiros com a equipe de segurança.

Após o crime, a Polícia Civil iniciou as investigações e identificou os veículos que teriam sido utilizados pelos envolvidos. Um deles era um carro com registro de roubo, enquanto outro teria sido usado como apoio na ação criminosa.