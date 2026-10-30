A Biblioteca Municipal Prof.ª Zulmar Zuleika Turcatto Maraccini, em Várzea Paulista, recebe neste sábado (31), a partir das 10h, a atividade gratuita “Histórias no Kamishibai”, apresentada pela contadora de histórias Duda Ohoe.

A atração utiliza o tradicional teatro de papel japonês, conhecido como Kamishibai, para apresentar histórias de maneira lúdica, com música, bonecos e brincadeiras. A atividade tem duração aproximada de 45 minutos e é indicada especialmente para crianças a partir de 2 anos.

A apresentação faz parte de uma programação cultural que será desenvolvida na Biblioteca Municipal ao longo dos próximos meses, com o objetivo de aproximar o espaço da comunidade e incentivar o acesso à leitura e à cultura.