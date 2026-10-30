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VÁRZEA PAULISTA

Biblioteca Municipal recebe contação de história gratuita

Por Redação | Prefeitura de Várzea Paulista
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura de Várzea Paulista
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Sábado (31), a partir das 10h, a atividade gratuita 'Histórias no Kamishibai', apresentada pela contadora de histórias Duda Ohoe
Sábado (31), a partir das 10h, a atividade gratuita 'Histórias no Kamishibai', apresentada pela contadora de histórias Duda Ohoe

A Biblioteca Municipal Prof.ª Zulmar Zuleika Turcatto Maraccini, em Várzea Paulista, recebe neste sábado (31), a partir das 10h, a atividade gratuita “Histórias no Kamishibai”, apresentada pela contadora de histórias Duda Ohoe.

A atração utiliza o tradicional teatro de papel japonês, conhecido como Kamishibai, para apresentar histórias de maneira lúdica, com música, bonecos e brincadeiras. A atividade tem duração aproximada de 45 minutos e é indicada especialmente para crianças a partir de 2 anos.

A apresentação faz parte de uma programação cultural que será desenvolvida na Biblioteca Municipal ao longo dos próximos meses, com o objetivo de aproximar o espaço da comunidade e incentivar o acesso à leitura e à cultura.

Além das atividades realizadas na própria Biblioteca, o projeto prevê ações descentralizadas em diferentes regiões do município, ampliando o acesso da população às iniciativas culturais. Também estão previstas atividades durante a Festa da Orquídea.

A programação inclui ainda horários extras de funcionamento da Biblioteca, permitindo que mais pessoas possam frequentar o espaço e participar das atividades.

A iniciativa integra o projeto “Programação Artística e Atividades Continuadas na Biblioteca Municipal de Várzea Paulista”, contemplado pelo Programa de Ação Cultural (ProAC Editais). A produção é da Catarsis Arte para Infância e Juventude, com apoio da Unidade Gestora Municipal de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo e da Prefeitura de Várzea Paulista.

Serviço

Atividade: Histórias no Kamishibai, com Duda Ohoe.

  • Data: sábado, 31 de outubro.

  • Horário: a partir das 10h.

  • Local: Biblioteca Municipal Prof.ª Zulmar Zuleika Turcatto Maraccini, em Várzea Paulista.

  • Duração: aproximadamente 45 minutos.

  • Classificação indicativa: crianças a partir de 2 anos.

  • Entrada: gratuita.

    • Mais informações sobre o projeto podem ser consultadas no site da Catarsis.

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