30 de outubro de 2026
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Chácara é furtada durante a madrugada e suspeitos são presos

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Eles localizaram o carro em trânsito e realizaram a abordagem
Eles localizaram o carro em trânsito e realizaram a abordagem

Uma chácara em Jarinu foi invadida e furtada por três criminosos durante a madrugada desta quinta-feira (29). Os suspeitos foram presos pouco tempo depois por guardas municipais em Itatiba. O trio também é suspeito de envolvimento em diversos furtos em Itatiba e região.

Os GMs Montini e Gracione foram informados de que um veículo suspeito de ser utilizado em furtos na região estaria circulando por Itatiba. Eles localizaram o carro em trânsito e realizaram a abordagem. No interior do veículo estavam três homens.

Durante a averiguação, os guardas encontraram diversas ferramentas e equipamentos de alto valor, entre eles motosserras, aparadores de grama, parafusadeiras, entre outros objetos.

Questionados, os homens confessaram que haviam acabado de furtar os equipamentos de uma chácara em Jarinu.

Na sequência, os guardas localizaram o administrador da propriedade e fizeram contato com ele. O responsável reconheceu as ferramentas e constatou que o local havia sido arrombado.

O trio foi conduzido ao Plantão Policial, onde os três homens permaneceram presos por furto qualificado.

Os armários onde estavam as ferramentas foram arrombados

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