Uma chácara em Jarinu foi invadida e furtada por três criminosos durante a madrugada desta quinta-feira (29). Os suspeitos foram presos pouco tempo depois por guardas municipais em Itatiba. O trio também é suspeito de envolvimento em diversos furtos em Itatiba e região.

Os GMs Montini e Gracione foram informados de que um veículo suspeito de ser utilizado em furtos na região estaria circulando por Itatiba. Eles localizaram o carro em trânsito e realizaram a abordagem. No interior do veículo estavam três homens.

Durante a averiguação, os guardas encontraram diversas ferramentas e equipamentos de alto valor, entre eles motosserras, aparadores de grama, parafusadeiras, entre outros objetos.