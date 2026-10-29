Cerca de 28 mil empresas optantes pelo Simples Nacional estabelecidas no município terão mudanças na emissão de notas fiscais de serviços a partir do próximo domingo, 1º de novembro. Com a nova regra, a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) deverá ser emitida exclusivamente pelo Portal Nacional da NFS-e ou pelo aplicativo oficial NFS-e Mobile.

A alteração segue a Resolução CGSN nº 191/2026, do Comitê Gestor do Simples Nacional, e tem como objetivo padronizar a emissão de documentos fiscais em todo o país. Com a entrada em vigor da medida, o sistema municipal deixará de emitir notas fiscais para as empresas abrangidas pela mudança.

Para acessar a plataforma nacional, os contribuintes deverão utilizar uma conta gov.br ou um certificado digital e-CNPJ.