29 de outubro de 2026
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R$ 125 MIL

Polícia Rodoviária apreende 12,5 kg de haxixe em rodovia

Por Bárbara Lima |
| Tempo de leitura: 1 min
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A droga foi avaliada em aproximadamente R$ 125 mil
A droga foi avaliada em aproximadamente R$ 125 mil

Uma equipe do Policiamento Rodoviário apreendeu 12,5 quilos de haxixe durante uma abordagem a um veículo na Rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo. A droga foi avaliada em aproximadamente R$ 125 mil.

Segundo informações da ocorrência, o carro era ocupado por um casal. Durante a abordagem, os policiais consultaram o sistema Muralha Paulista e identificaram que o homem era procurado pela Justiça por roubo.

Os militares também sentiram um forte odor de maconha vindo do interior do veículo. Na revista, foram encontrados cerca de 50 tabletes de haxixe, distribuídos em 12 grandes porções, além de sacos utilizados para embalagem, uma balança de precisão e um taco de beisebol.

Após a apreensão, o casal foi conduzido à Delegacia de Polícia de Itupeva, onde a ocorrência foi apresentada.

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