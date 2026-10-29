Uma carreta tombou na Rodovia Anhanguera, nas proximidades da Avenida Jundiaí, no sentido Campinas, na tarde desta quinta-feira (29). O acidente provocou o bloqueio total da pista e causou congestionamento de vários quilômetros.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atender à ocorrência e realizar o resgate do motorista. Após o bloqueio total, o tráfego começou a ser liberado parcialmente, com a passagem dos veículos concentrada em apenas uma faixa.

Por volta das 17h35, o congestionamento já se estendia por vários quilômetros, provocando lentidão e transtornos aos motoristas que passavam pelo trecho.