29 de outubro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
ACIDENTE EM JUNDIAÍ

Carreta tomba na Anhanguera e provoca congestionamento

Por Redação | RS Notícias Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
RS Notícias Jundiaí
Facebook Whatsapp Twitter
O acidente provocou o bloqueio total da pista e causou congestionamento de vários quilômetros
O acidente provocou o bloqueio total da pista e causou congestionamento de vários quilômetros

Uma carreta tombou na Rodovia Anhanguera, nas proximidades da Avenida Jundiaí, no sentido Campinas, na tarde desta quinta-feira (29). O acidente provocou o bloqueio total da pista e causou congestionamento de vários quilômetros.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atender à ocorrência e realizar o resgate do motorista. Após o bloqueio total, o tráfego começou a ser liberado parcialmente, com a passagem dos veículos concentrada em apenas uma faixa.

Por volta das 17h35, o congestionamento já se estendia por vários quilômetros, provocando lentidão e transtornos aos motoristas que passavam pelo trecho.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do motorista.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários