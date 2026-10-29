29 de outubro de 2026
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EM ITATIBA

Mulher é presa após fazer funcionária refém durante roubo

Por Bárbara Lima |
| Tempo de leitura: 1 min
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Os policiais iniciaram uma negociação verbal e, após a abordagem, a mulher soltou a funcionária e se deitou no chão, rendendo-se. Ninguém ficou ferido
Os policiais iniciaram uma negociação verbal e, após a abordagem, a mulher soltou a funcionária e se deitou no chão, rendendo-se. Ninguém ficou ferido

Uma mulher de 42 anos foi presa em flagrante na manhã desta quinta-feira (29), após roubar um supermercado e fazer uma funcionária refém em Itatiba, no interior de São Paulo. A ocorrência foi registrada no bairro Itatiba Park.

Segundo informações da Polícia Militar, a mulher entrou no estabelecimento e realizou o roubo. Ao tentar deixar o local, ela segurou uma funcionária pelo braço e utilizou a trabalhadora como escudo humano, enquanto empunhava uma faca.

Policiais militares da 2ª Companhia do 49º Batalhão de Polícia Militar do Interior foram acionados pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) e chegaram ao local durante a ocorrência.

Com a porta do supermercado parcialmente fechada, a equipe conseguiu entrar no estabelecimento e encontrou a suspeita mantendo a funcionária refém.

Os policiais iniciaram uma negociação verbal e, após a abordagem, a mulher soltou a funcionária e se deitou no chão, rendendo-se. Ninguém ficou ferido.

Durante a busca pessoal, uma policial encontrou R$ 200 em dinheiro, valor que, segundo a PM, havia sido levado do estabelecimento, além de documentos pessoais.

A suspeita foi encaminhada ao Distrito Policial de Itatiba. O delegado de plantão, José Mário de Lara, registrou a ocorrência por roubo e determinou a apreensão da faca utilizada durante o crime. O dinheiro foi devolvido à vítima.

A mulher permaneceu presa à disposição da Justiça.

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