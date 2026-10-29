Uma mulher de 42 anos foi presa em flagrante na manhã desta quinta-feira (29), após roubar um supermercado e fazer uma funcionária refém em Itatiba, no interior de São Paulo. A ocorrência foi registrada no bairro Itatiba Park.

Segundo informações da Polícia Militar, a mulher entrou no estabelecimento e realizou o roubo. Ao tentar deixar o local, ela segurou uma funcionária pelo braço e utilizou a trabalhadora como escudo humano, enquanto empunhava uma faca.

Policiais militares da 2ª Companhia do 49º Batalhão de Polícia Militar do Interior foram acionados pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) e chegaram ao local durante a ocorrência.