Quem ainda não se inscreveu para estudar em uma Escola Técnica Estadual (Etec) ganhou mais uma semana para participar do processo seletivo. O Centro Paula Souza (CPS) prorrogou até as 20h de 10 de novembro o prazo de inscrições do Vestibulinho para o primeiro semestre de 2027. São mais de 89 mil vagas gratuitas em unidades de todo o Estado, para o Ensino Médio, o Ensino Médio integrado ao Técnico, cursos técnicos e especializações técnicas.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site vestibulinho.etec.sp.gov.br. Há mais de 200 opções de cursos, e os candidatos podem consultar as vagas por unidade, município e período no portal. A taxa de inscrição é de R$ 50 e a participação só é confirmada após o pagamento.
A divulgação dos locais de prova está prevista para 2 de dezembro, e o exame será aplicado em 6 de dezembro. Em 15 de dezembro, serão divulgadas a classificação da prova-teste e a convocação para as provas de aptidão, marcadas para 16 e 17 de dezembro para os cursos de Canto, Dança, Teatro e Regência. A classificação geral será divulgada em 11 de janeiro de 2027.
Candidatos que precisam de atendimento diferenciado e participação na reserva de vagas destinadas à pessoas com deficiência também terão mais prazo para se inscrever. Neste caso a inscrição ainda pode ser feita de 29 de outubro até as 20 horas do dia 10 de novembro de 2026. O resultado será divulgado no dia 12 de novembro, com possibilidade de recurso no dia 13 de novembro. O resultado dos recursos será divulgado em 16 de novembro.