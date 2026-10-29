Quem ainda não se inscreveu para estudar em uma Escola Técnica Estadual (Etec) ganhou mais uma semana para participar do processo seletivo. O Centro Paula Souza (CPS) prorrogou até as 20h de 10 de novembro o prazo de inscrições do Vestibulinho para o primeiro semestre de 2027. São mais de 89 mil vagas gratuitas em unidades de todo o Estado, para o Ensino Médio, o Ensino Médio integrado ao Técnico, cursos técnicos e especializações técnicas.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site vestibulinho.etec.sp.gov.br. Há mais de 200 opções de cursos, e os candidatos podem consultar as vagas por unidade, município e período no portal. A taxa de inscrição é de R$ 50 e a participação só é confirmada após o pagamento.

A divulgação dos locais de prova está prevista para 2 de dezembro, e o exame será aplicado em 6 de dezembro. Em 15 de dezembro, serão divulgadas a classificação da prova-teste e a convocação para as provas de aptidão, marcadas para 16 e 17 de dezembro para os cursos de Canto, Dança, Teatro e Regência. A classificação geral será divulgada em 11 de janeiro de 2027.