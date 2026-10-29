O Starlight Concert estreia o espetáculo “A Lenda Continua”, uma homenagem à trajetória de Michael Jackson, considerado um dos maiores nomes da música pop mundial. A turnê terá 23 apresentações confirmadas em diferentes cidades brasileiras entre novembro e dezembro, incluindo Jundiaí, no dia 6 de novembro.

A estreia nacional está marcada para este domingo (1º), em Campinas, no interior de São Paulo. A proposta é revisitar sucessos que marcaram gerações por meio de novos arranjos musicais, executados por um quarteto de cordas, em um ambiente iluminado por centenas de velas.

O repertório inclui clássicos como “Billie Jean”, “Beat It”, “Thriller”, “Smooth Criminal”, “Black or White” e “Man in the Mirror”. As releituras buscam apresentar novas interpretações das composições, combinando a identidade da obra original com a sonoridade dos instrumentos de corda.