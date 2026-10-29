O Starlight Concert estreia o espetáculo “A Lenda Continua”, uma homenagem à trajetória de Michael Jackson, considerado um dos maiores nomes da música pop mundial. A turnê terá 23 apresentações confirmadas em diferentes cidades brasileiras entre novembro e dezembro, incluindo Jundiaí, no dia 6 de novembro.
A estreia nacional está marcada para este domingo (1º), em Campinas, no interior de São Paulo. A proposta é revisitar sucessos que marcaram gerações por meio de novos arranjos musicais, executados por um quarteto de cordas, em um ambiente iluminado por centenas de velas.
O repertório inclui clássicos como “Billie Jean”, “Beat It”, “Thriller”, “Smooth Criminal”, “Black or White” e “Man in the Mirror”. As releituras buscam apresentar novas interpretações das composições, combinando a identidade da obra original com a sonoridade dos instrumentos de corda.
Além da música, o espetáculo aposta em uma experiência visual intimista, com cenografia e iluminação cênica que integram a proposta do Starlight Concert.
Apresentações em diferentes cidades
A turnê faz parte da programação do projeto, que, segundo a organização, já reuniu mais de 500 mil espectadores em mil apresentações pelo país. O repertório do Starlight Concert também inclui espetáculos como “Clássicos do Rock”, “Queen & Coldplay”, “Clássicos do Cinema” e “Músicas Clássicas”.
A programação nacional de “A Lenda Continua” segue até dezembro, com apresentações em municípios dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul.
Em Jundiaí, o público poderá conferir o espetáculo no dia 6 de novembro. A agenda também prevê apresentações em outras cidades paulistas, como Campinas, Praia Grande, Itapetininga, Mogi Guaçu, Lorena, Tupã, Jaú, Jacareí, Presidente Prudente, Americana, Caraguatatuba e Avaré.
Ingressos
Os ingressos e as informações sobre locais, horários e valores estão disponíveis no site oficial do Starlight Concert: https://starlightconcert.com/agenda.
A programação está sujeita a alterações. A recomendação é consultar a agenda oficial antes de adquirir os ingressos.