Um motorista de caminhão foi resgatado por policiais militares do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) na madrugada desta quinta-feira (29), em Itatiba. A vítima foi encontrada amarrada dentro da cabine do veículo, após três criminosos saltarem do caminhão em movimento e fugirem por uma área de mata. O motorista não apresentava ferimentos.

A ocorrência teve início durante patrulhamento pela Rodovia Dom Pedro I, na altura do km 103, sentido sul, quando os policiais avistaram um caminhão Volvo FH 540, de cor branca, que transportava um semirreboque de carroceria aberta. Ao perceberem que o vidro da janela do passageiro estava estilhaçado, os agentes tentaram abordar o veículo e iniciaram um acompanhamento.

Já no km 23,5 da Rodovia SP-063, em Itatiba, três suspeitos saltaram do caminhão ainda em movimento e fugiram para uma área de mata. Os policiais realizaram buscas, mas não conseguiram localizar os envolvidos.