Quem pretende aproveitar o feriado em Jundiaí poderá escolher entre atrações musicais, espetáculos teatrais, apresentações de dança e atividades para crianças. Entre sexta-feira (30), ponto facultativo em comemoração ao Dia do Servidor Público, e segunda-feira (2), feriado de Finados, a programação cultural reúne opções para diferentes públicos, com funcionamento diferenciado dos equipamentos municipais.

Na sexta-feira, o Centro das Artes recebe a apresentação “Brasil Jazz Sinfônica Apresenta Batutas”, às 19h, na Sala Glória Rocha. No mesmo dia, às 19h30, o Teatro Polytheama apresenta gratuitamente “Tributo ao Queen”, da Associação de Educação Terapêutica Amarati.

No sábado (31), a Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot terá oficina de xadrez, oficina de criação de personagens e exibição de curtas de animação. À noite, às 19h30, o Polytheama recebe “Fragmentos: Entre Passos e Memórias”, de Ana Luisa Grecco. Já no Centro das Artes, às 20h, será realizada a apresentação do Coral Municipal.