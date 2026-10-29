Quem pretende aproveitar o feriado em Jundiaí poderá escolher entre atrações musicais, espetáculos teatrais, apresentações de dança e atividades para crianças. Entre sexta-feira (30), ponto facultativo em comemoração ao Dia do Servidor Público, e segunda-feira (2), feriado de Finados, a programação cultural reúne opções para diferentes públicos, com funcionamento diferenciado dos equipamentos municipais.
Na sexta-feira, o Centro das Artes recebe a apresentação “Brasil Jazz Sinfônica Apresenta Batutas”, às 19h, na Sala Glória Rocha. No mesmo dia, às 19h30, o Teatro Polytheama apresenta gratuitamente “Tributo ao Queen”, da Associação de Educação Terapêutica Amarati.
No sábado (31), a Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot terá oficina de xadrez, oficina de criação de personagens e exibição de curtas de animação. À noite, às 19h30, o Polytheama recebe “Fragmentos: Entre Passos e Memórias”, de Ana Luisa Grecco. Já no Centro das Artes, às 20h, será realizada a apresentação do Coral Municipal.
No domingo (1º), a Fábrica das Infâncias Japy oferece oficina de xadrez e contação de histórias. O Centro das Artes recebe apresentações do 9º Festival de Verão da escola Atuará, com diferentes espetáculos teatrais e “Origens”, espetáculo do Coral Municipal de Jundiaí. Às 19h30, o Teatro Polytheama apresenta “Fractais”, da Eleve Circo e Arte.
Na segunda-feira, feriado de Finados, o Centro das Artes mantém a programação do festival de teatro, com apresentações em diferentes horários. Às 19h30, o Polytheama recebe “Vitrine da Dança – Cartas que nunca enviei”, do Vita Lyris Studio.
Funcionamento dos espaços culturais
O Centro das Artes e o Teatro Polytheama terão apresentações programadas durante o período. A Fábrica das Infâncias Japy ficará fechada nos dias 30 de outubro e 2 de novembro, com atividades no domingo. A Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot abrirá somente no sábado, enquanto o Museu Ferroviário estará aberto nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, com a exposição “Ferrovias… Muito Além dos Trilhos”.
A Pinacoteca Municipal Diógenes Duarte Paes e o Museu Histórico e Cultural – Solar do Barão permanecerão fechados durante todo o período. O Solar também ficará fechado ao longo de novembro para a montagem dos presépios de Natal. O Espaço Expressa permanecerá fechado entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro.