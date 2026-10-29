Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar nesta quarta-feira (28), no Centro de Jundiaí, suspeito de agredir a namorada com um soco na cabeça durante uma discussão. Segundo o registro policial, ele também teria quebrado o celular da vítima.

A PM foi acionada pelo Centro de Operações (Copom) para atender a uma ocorrência de violência doméstica na rua do Rosário. No local, os policiais encontraram a mulher e o namorado aguardando a chegada da viatura em frente à residência. Após separar as partes, os agentes ouviram a vítima, que relatou ter sido atingida na cabeça durante uma discussão e afirmou que o companheiro danificou seu celular em seguida. O homem negou ter agredido a namorada.

Os envolvidos foram encaminhados à delegacia, onde o delegado ratificou a prisão em flagrante do namorado por violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha.