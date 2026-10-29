A XVI Cavalgada do Circuito das Frutas será realizada em 14 de novembro de 2026, no Parque de Exposições Monsenhor Bruno Nardini, em Valinhos. As inscrições são feitas por cidade, diretamente com os responsáveis indicados pela organização. Na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), moradores de Itupeva, Jarinu, Jundiaí e Louveira podem se inscrever.

A programação começa às 7h30, com café da manhã. A saída da cavalgada está prevista para as 9h30, e o almoço será servido às 12h30. A aquisição da camiseta oficial dá direito às duas refeições.

Realizada em parceria com a Associação de Turismo Rural Circuito das Frutas, a iniciativa reúne participantes da região em torno das tradições do interior paulista e contribui para a integração entre os municípios que fazem parte do consórcio.

Como se inscrever