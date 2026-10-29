Um homem foi preso em flagrante após uma tentativa de roubo, acompanhada de importunação sexual e ameaças, contra uma mulher no Terminal Vila Arens, em Jundiaí, no final da tarde desta quarta-feira (28). O suspeito foi localizado por policiais militares dentro de um ônibus coletivo, ainda com a chave de fenda que teria sido utilizada para ameaçar a vítima.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pela avenida União dos Ferroviários quando avistou pessoas pedindo ajuda nas proximidades do terminal. Os policiais retornaram ao local e foram procurados pela mulher, que relatou ter sido abordada por um bandido logo após desembarcar de um ônibus.

De acordo com o relato, o criminoso pressionou uma chave de fenda contra seu abdômen e exigiu a entrega do celular, da bolsa e de outros pertences pessoais. Durante a abordagem, ele também teria tocado o corpo da mulher sem consentimento e feito ameaças.