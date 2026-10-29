29 de outubro de 2026
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EM JUNDIAÍ

Duas mulheres são detidas tentando usar dinheiro falso no Centro

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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As cédulas foram apreendidas para análise pericial
As cédulas foram apreendidas para análise pericial

Duas mulheres, sendo uma delas gestante, foram detidas pela Polícia Militar na noite desta quarta-feira (28), no Centro de Jundiaí, suspeitas de tentar utilizar cédulas falsas de R$ 200 em estabelecimentos comerciais. Uma das tentativas ocorreu em uma farmácia, enquanto a outra foi registrada em uma tabacaria.

Segundo informações da PM, funcionários de uma farmácia acionaram a corporação após suspeitarem de uma nota de R$ 200 apresentada por uma mulher. Com as características das suspeitas, equipes policiais iniciaram as buscas nas proximidades.

Uma das mulheres foi abordada primeiro e entregou aos policiais uma cédula de R$ 200. Na sequência, os agentes localizaram a segunda suspeita, quando ela saía de uma tabacaria, onde também teria tentado utilizar uma nota do mesmo valor.

De acordo com o registro policial, um delas inicialmente negou estar com cédulas falsas e afirmou não conhecer a outra. Durante a revista pessoal, porém, os policiais localizaram uma nota de R$ 200 escondida na bolsa dela.

As duas mulheres foram conduzidas à unidade federal, onde a ocorrência foi registrada. Elas foram liberadas.

As cédulas foram apreendidas para análise pericial.

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