Duas mulheres, sendo uma delas gestante, foram detidas pela Polícia Militar na noite desta quarta-feira (28), no Centro de Jundiaí, suspeitas de tentar utilizar cédulas falsas de R$ 200 em estabelecimentos comerciais. Uma das tentativas ocorreu em uma farmácia, enquanto a outra foi registrada em uma tabacaria.

Segundo informações da PM, funcionários de uma farmácia acionaram a corporação após suspeitarem de uma nota de R$ 200 apresentada por uma mulher. Com as características das suspeitas, equipes policiais iniciaram as buscas nas proximidades.

Uma das mulheres foi abordada primeiro e entregou aos policiais uma cédula de R$ 200. Na sequência, os agentes localizaram a segunda suspeita, quando ela saía de uma tabacaria, onde também teria tentado utilizar uma nota do mesmo valor.