Duas mulheres, sendo uma delas gestante, foram detidas pela Polícia Militar na noite desta quarta-feira (28), no Centro de Jundiaí, suspeitas de tentar utilizar cédulas falsas de R$ 200 em estabelecimentos comerciais. Uma das tentativas ocorreu em uma farmácia, enquanto a outra foi registrada em uma tabacaria.
Segundo informações da PM, funcionários de uma farmácia acionaram a corporação após suspeitarem de uma nota de R$ 200 apresentada por uma mulher. Com as características das suspeitas, equipes policiais iniciaram as buscas nas proximidades.
Uma das mulheres foi abordada primeiro e entregou aos policiais uma cédula de R$ 200. Na sequência, os agentes localizaram a segunda suspeita, quando ela saía de uma tabacaria, onde também teria tentado utilizar uma nota do mesmo valor.
De acordo com o registro policial, um delas inicialmente negou estar com cédulas falsas e afirmou não conhecer a outra. Durante a revista pessoal, porém, os policiais localizaram uma nota de R$ 200 escondida na bolsa dela.
As duas mulheres foram conduzidas à unidade federal, onde a ocorrência foi registrada. Elas foram liberadas.
As cédulas foram apreendidas para análise pericial.