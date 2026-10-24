A Associação Brasileira de Assistência às Pessoas com Câncer (ABRAPEC), unidade de Jundiaí, recebeu uma doação de gelatinas arrecadadas por alunos do curso profissionalizante do Espro (Ensino Social Profissionalizante), polo Jundiaí.
A campanha solidária foi organizada pelos jovens da turma 17264, sob a gestão educacional de Alexandre Cunha, com o objetivo de contribuir com o atendimento oferecido pela instituição a pessoas em tratamento oncológico e seus familiares.
Os produtos arrecadados serão incluídos nas cestas básicas que a ABRAPEC distribui mensalmente aos assistidos. A iniciativa busca reforçar o apoio alimentar oferecido pela entidade aos pacientes e às famílias acompanhadas.
A mobilização dos jovens aprendizes destaca a participação da comunidade em ações de solidariedade e o envolvimento de estudantes em iniciativas de impacto social em Jundiaí e região.
A doação também contribui para o trabalho desenvolvido pela ABRAPEC, que oferece assistência a pessoas com câncer e seus familiares durante o tratamento.