Um empresário de 42 anos foi preso em flagrante na noite de sexta-feira (23), acusado de ameaçar de morte e praticar violência psicológica contra a esposa, de 46 anos, em uma residência na Vila Arens II, em Jundiaí. A vítima precisou de atendimento no Hospital Santa Elisa após sofrer uma crise de pânico durante as discussões.



Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados por volta das 20h30 e encontraram a mulher chorando, desorientada e emocionalmente abalada. Ela relatou que o marido costumava apresentar comportamento agressivo após consumir bebidas alcoólicas, com ofensas e ameaças frequentes contra ela e os filhos.



Em uma das ameaças, o homem teria afirmado que poderia atropelar a esposa e esquartejá-la. O filho do casal confirmou os episódios à polícia e apresentou gravações de áudio que, segundo seu relato, registram ameaças feitas pelo pai. Ele também contou que tentou defender a mãe durante uma discussão e quase foi agredido.