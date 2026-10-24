Uma mulher de 35 anos, moradora do Jardim Vista Alegre, em Louveira, foi vítima de um golpe após tentar reservar uma hospedagem pela internet. O caso aconteceu na tarde de sexta-feira (23) e foi registrado na Delegacia de Polícia do município. Os criminosos conseguiram acessar uma conta bancária da vítima e realizar transações que somaram R$ 1.305,77.



Segundo o boletim de ocorrência, a mulher encontrou um anúncio da Pousada Villa dos Leais no Facebook e iniciou uma negociação pelo WhatsApp com pessoas que se apresentavam como responsáveis pelo estabelecimento. Durante a conversa, foram solicitados dados pessoais, como nome, RG e CPF, sob a justificativa de realizar o check-in.



Após fornecer as informações, a vítima recebeu um código de confirmação, que também repassou aos supostos atendentes. De acordo com seu relato à polícia, os golpistas utilizaram o código e o reconhecimento facial para acessar sua conta no Mercado Pago e realizar transferências bancárias.

A mulher percebeu que havia caído em um golpe quando seu celular começou a instalar aplicativos e ela perdeu o controle do aparelho. Apesar das tentativas, não conseguiu interromper a ação dos criminosos.