Uma mulher foi presa por tráfico de drogas na madrugada desta quinta-feira (22), no Jardim Marchetti, em Campo Limpo Paulista, depois de impedir que guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) prendessem seu marido - o marido estava sendo perseguido, entrou na casa da família e conseguiu fugir pelos fundos. Na residência, porém, os agentes encontraram grande quantidade de drogas, balanças de precisão, aparelhos celulares e materiais utilizados para o acondicionamento de entorpecentes . A suspeita em investigação é de que o imóvel fosse utilizado para distribuição de entorpecentes por meio de motoboys. Por conta da prisão da mulher, a filha dela, de 1 ano, precisou ser entregue aos cuidados da avó.

Sob ordem do comandante Céspedes, os agentes realizavam patrulhamento preventivo pela região, conhecida pelo tráfico, quando avistaram um motoboy e outro homem na calçada, em frente a um imóvel. Ao perceber que seria abordado, o homem correu para dentro da residência, gritando uma expressão de alerta. Um dos guardas tentou acompanhá-lo, mas, segundo os GMs, a companheira do homem se colocado à frente da porta, impedindo momentaneamente a entrada da equipe. Durante esse intervalo, o marido conseguiu fugir pelos fundos.

Segundo os agentes, denúncias recebidas em dias anteriores indicavam que a residência seria utilizada para a distribuição de drogas por meio de motoboys. Conforme as informações, os entregadores chegavam em frente ao imóvel, buzinavam e chamavam pelo fujão, que saía da casa e entregava sacolas.