22 de outubro de 2026
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GUARDA MUNICIPAL

Mulher impede prisão do marido e vai presa no lugar dele

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 2 min
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Ela foi presa pelos GMs da Ronda Ostensiva Municipal (Romu)
Ela foi presa pelos GMs da Ronda Ostensiva Municipal (Romu)

Uma mulher foi presa por tráfico de drogas na madrugada desta quinta-feira (22), no Jardim Marchetti, em Campo Limpo Paulista, depois de impedir que guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) prendessem seu marido - o marido estava sendo perseguido, entrou na casa da família e conseguiu fugir pelos fundos. Na residência, porém, os agentes encontraram grande quantidade de drogas, balanças de precisão, aparelhos celulares e materiais utilizados para o acondicionamento de entorpecentes . A suspeita em investigação é de que o imóvel fosse utilizado para distribuição de entorpecentes por meio de motoboys. Por conta da prisão da mulher, a filha dela, de 1 ano, precisou ser entregue aos cuidados da avó.

Sob ordem do comandante Céspedes, os agentes realizavam patrulhamento preventivo pela região, conhecida pelo tráfico, quando avistaram um motoboy e outro homem na calçada, em frente a um imóvel. Ao perceber que seria abordado, o homem correu para dentro da residência, gritando uma expressão de alerta. Um dos guardas tentou acompanhá-lo, mas, segundo os GMs, a companheira do homem se colocado à frente da porta, impedindo momentaneamente a entrada da equipe. Durante esse intervalo, o marido conseguiu fugir pelos fundos.

Segundo os agentes, denúncias recebidas em dias anteriores indicavam que a residência seria utilizada para a distribuição de drogas por meio de motoboys. Conforme as informações, os entregadores chegavam em frente ao imóvel, buzinavam e chamavam pelo fujão, que saía da casa e entregava sacolas.

APREENSÕES

Durante a averiguação no imóvel, os guardas encontraram tabletes de drogas e frascos vazios aparentemente destinados ao armazenamento e ao embalo de drogas.

Nas buscas, foram apreendidos 11 invólucros e uma porção maior de substância semelhante a crack, dois tabletes de maconha e 32 tubos de cocaína.

Também foram recolhidos R$ 23,05 em moedas, duas balanças de precisão, duas peneiras de ferro, cinco aparelhos celulares e uma grande quantidade de frascos vazios que, segundo o relato, seriam utilizados para acondicionar entorpecentes.

CRIANÇA
No momento da ocorrência, uma criança de 1 ano e 10 meses, filha da suspeita, estava no interior da residência. Após a ação, a menina foi entregue aos cuidados da avó materna.

A mulher foi conduzida ao Plantão Policial, onde acabou presa por tráfico de drogas. O marido dela será investigado.

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