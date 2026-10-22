Os contribuintes de Várzea Paulista têm até o dia 29 de outubro para negociar dívidas com a Prefeitura por meio do Programa de Parcelamento Especial (PPE). A iniciativa oferece descontos de até 90% sobre juros e multas moratórias para quem deseja regularizar débitos municipais inscritos em dívida ativa.

O programa contempla dívidas tributárias e não tributárias, ajuizadas ou não, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da lei que instituiu a medida. O pagamento pode ser feito à vista ou parcelado, conforme as condições estabelecidas.

Para quem optar pela quitação à vista, o desconto sobre juros e multas é de 90%. Já para pagamentos parcelados, os abatimentos variam de acordo com o número de parcelas: