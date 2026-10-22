Os candidatos à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) assinaram nesta quinta-feira (22) um acordo para a quebra mútua dos sigilos bancário, fiscal e telefônico. A medida também abrange familiares dos dois candidatos.

A proposta foi apresentada por Lula no domingo (18), durante o debate da Band, quando desafiou Flávio Bolsonaro a tornar públicos seus dados. Inicialmente, o senador não aceitou a iniciativa, mas posteriormente apresentou condições para aderir ao acordo, que foram aceitas por Lula.

Desde então, a campanha petista vinha cobrando publicamente uma resposta do adversário. Nesta quinta-feira, Flávio aceitou os termos e o acordo foi formalizado. Lula assinou o documento pessoalmente, enquanto o senador foi representado por sua equipe jurídica.