Um empresário é investigado por suspeita de fraude contra seguros após uma carcaça de veículo ser encontrada enterrada no terreno de uma empresa em Várzea Paulista, no interior de São Paulo. A perícia confirmou que o automóvel era o mesmo que havia sido declarado roubado em 2020, e a seguradora comprovou o pagamento da indenização.
O caso é investigado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jundiaí. A carcaça foi localizada em 3 de fevereiro de 2025, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no estabelecimento.
Segundo os relatos policiais, o responsável pelo imóvel inicialmente negou a existência do veículo enterrado, mas depois indicou o local onde estavam os restos do automóvel. Uma retroescavadeira foi utilizada para retirar o material.
O veículo era uma Fiat Ducato Cargo branca, ano 2008, modelo 2009. Em dezembro de 2020, o empresário havia registrado um boletim de ocorrência em Cajamar, informando que o automóvel tinha sido roubado.
A identificação pericial e a confirmação do pagamento da indenização reforçaram a investigação. De acordo com o representante jurídico da seguradora, a empresa foi oficiada durante as apurações e forneceu a documentação que comprovava o pagamento.
Na ocasião em que a carcaça foi encontrada, o empresário foi preso em flagrante por suspeita de crime ambiental relacionado ao enterramento de resíduos automotivos. Ele foi liberado após o pagamento de fiança de R$ 5 mil.
Agora, o caso também envolve suspeita de fraude para recebimento de indenização de seguro, prevista no artigo 171, § 2º, inciso V, do Código Penal. O dispositivo trata da destruição, ocultação ou disposição de coisa própria com a intenção de obter indenização ou valor de seguro.
Segundo levantamento da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), as fraudes comprovadas no mercado segurador somaram aproximadamente R$ 1,1 bilhão em 2024. No mesmo período, os sinistros classificados como suspeitos chegaram a cerca de R$ 5,4 bilhões.