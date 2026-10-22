Um empresário é investigado por suspeita de fraude contra seguros após uma carcaça de veículo ser encontrada enterrada no terreno de uma empresa em Várzea Paulista, no interior de São Paulo. A perícia confirmou que o automóvel era o mesmo que havia sido declarado roubado em 2020, e a seguradora comprovou o pagamento da indenização.

O caso é investigado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jundiaí. A carcaça foi localizada em 3 de fevereiro de 2025, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no estabelecimento.

Segundo os relatos policiais, o responsável pelo imóvel inicialmente negou a existência do veículo enterrado, mas depois indicou o local onde estavam os restos do automóvel. Uma retroescavadeira foi utilizada para retirar o material.