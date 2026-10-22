Policiais civis da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Jundiaí apreenderam, na manhã desta quinta-feira (22), diversas armas de fogo pertencentes a um comerciante e atirador esportivo investigado por supostas ameaças contra a ex-companheira.

Segundo a Polícia Civil, a investigação começou após a mulher procurar a unidade especializada e registrar um boletim de ocorrência, relatando que vinha sendo ameaçada pelo ex-companheiro.

Diante dos relatos e do fato de o investigado ter acesso a armas de fogo, o Poder Judiciário determinou a suspensão da posse e do porte do armamento registrado em nome dele, além do recolhimento das armas.