A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Jundiaí prendeu em flagrante um homem de 46 anos suspeito de agredir a própria mãe, uma idosa de 74 anos. Segundo a Polícia Civil, as agressões ocorreram após uma discussão dentro da residência da família, quando o homem tentou retirar uma televisão da vítima para vendê-la.

De acordo com as informações policiais, o suspeito é usuário de drogas e vinha retirando objetos da casa para conseguir dinheiro para comprar entorpecentes. Ao tentar levar a televisão do quarto da mãe, ele teria agredido a idosa após ser impedido de retirar o aparelho.

Após o episódio, o homem fugiu do local em um veículo, deixando a mãe ferida. Mesmo machucada e ensanguentada, a vítima conseguiu ir até a DDM de Jundiaí para pedir ajuda.