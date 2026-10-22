22 de outubro de 2026
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ROUBO E AGRESSÃO

DDM de Jundiaí prende homem suspeito de agredir a mãe, de 74 anos

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Após o episódio, o homem fugiu do local em um veículo, deixando a mãe ferida. Mesmo machucada e ensanguentada, a vítima conseguiu ir até a DDM de Jundiaí para pedir ajuda
Após o episódio, o homem fugiu do local em um veículo, deixando a mãe ferida. Mesmo machucada e ensanguentada, a vítima conseguiu ir até a DDM de Jundiaí para pedir ajuda

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Jundiaí prendeu em flagrante um homem de 46 anos suspeito de agredir a própria mãe, uma idosa de 74 anos. Segundo a Polícia Civil, as agressões ocorreram após uma discussão dentro da residência da família, quando o homem tentou retirar uma televisão da vítima para vendê-la.

De acordo com as informações policiais, o suspeito é usuário de drogas e vinha retirando objetos da casa para conseguir dinheiro para comprar entorpecentes. Ao tentar levar a televisão do quarto da mãe, ele teria agredido a idosa após ser impedido de retirar o aparelho.

Após o episódio, o homem fugiu do local em um veículo, deixando a mãe ferida. Mesmo machucada e ensanguentada, a vítima conseguiu ir até a DDM de Jundiaí para pedir ajuda.

Os policiais civis iniciaram buscas para localizar o suspeito, com apoio de uma equipe do Grupamento de Apoio Tático da Guarda Municipal de Jundiaí. O veículo foi encontrado no bairro Jardim Novo Horizonte, onde o homem foi abordado e detido.

Ele foi levado à Delegacia de Defesa da Mulher, onde foi autuado em flagrante pelos fatos relacionados à agressão. Conforme a Polícia Civil, o suspeito já havia sido preso anteriormente por agredir a mesma vítima.

Após os procedimentos policiais, o homem passou por audiência de custódia, na qual foi determinada a manutenção da prisão. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

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