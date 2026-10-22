Jundiaí recebe, no dia 30 de outubro (sexta-feira da próxima semana), a Brasil Jazz Sinfônica, uma das principais formações musicais do Estado de São Paulo. A apresentação do espetáculo “Batutas” será às 19h, na Sala Glória Rocha, no Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro, com entrada gratuita.
Os ingressos poderão ser retirados na bilheteria do Centro das Artes, uma hora antes do início do espetáculo, e também estarão disponíveis pela plataforma Sympla.
O espetáculo “Batutas” celebra a história da música instrumental brasileira, destacando a criatividade dos arranjadores e a combinação de ritmos e influências, como o choro e o jazz. O nome faz referência à tradição dos grandes conjuntos instrumentais do país, entre eles Os Oito Batutas, grupo liderado por Pixinguinha que teve papel importante no desenvolvimento da música popular urbana brasileira.
Reconhecida pela união entre a tradição sinfônica e a diversidade da música popular brasileira, a orquestra Brasil Jazz Sinfônica proporciona ao público uma experiência musical que combina sonoridade orquestral, jazz e ritmos nacionais.
O evento conta com a parceria da Prefeitura de Jundiaí, gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte (Apaa) e realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.
Serviço
Brasil Jazz Sinfônica – espetáculo “Batutas”
Data: 30 de outubro de 2026 (sexta-feira)
Horário: 19h
Local: Sala Glória Rocha – Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro
Endereço: rua Barão de Jundiaí, 1.093, Centro
Entrada gratuita. Os ingressos poderão ser retirados na bilheteria do Centro das Artes, uma hora antes da apresentação, ou pela plataforma Sympla.