Jundiaí recebe, no dia 30 de outubro (sexta-feira da próxima semana), a Brasil Jazz Sinfônica, uma das principais formações musicais do Estado de São Paulo. A apresentação do espetáculo “Batutas” será às 19h, na Sala Glória Rocha, no Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro, com entrada gratuita.

Os ingressos poderão ser retirados na bilheteria do Centro das Artes, uma hora antes do início do espetáculo, e também estarão disponíveis pela plataforma Sympla.

O espetáculo “Batutas” celebra a história da música instrumental brasileira, destacando a criatividade dos arranjadores e a combinação de ritmos e influências, como o choro e o jazz. O nome faz referência à tradição dos grandes conjuntos instrumentais do país, entre eles Os Oito Batutas, grupo liderado por Pixinguinha que teve papel importante no desenvolvimento da música popular urbana brasileira.