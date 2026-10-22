Um homem foi preso em flagrante por suspeita de tráfico de drogas e receptação durante uma ocorrência da Polícia Militar no bairro Vale das Pedras, em Itupeva.
Os policiais receberam informações sobre uma possível situação de violência doméstica e cárcere privado envolvendo uma mulher em uma residência do bairro. A equipe foi até o endereço para averiguar a denúncia. No local, a responsável pelo imóvel informou que outras duas mulheres adultas e três crianças também estavam na residência. Com a autorização da moradora, os policiais entraram no imóvel e conversaram com as mulheres. Naquele momento, segundo a corporação, não foram constatadas situações relacionadas à denúncia inicial.
Durante a averiguação no quintal, porém, os militares encontraram uma motocicleta de grande porte sem placa de identificação. Após consulta pelo número do chassi, foi constatado que o veículo era produto de roubo registrado em Jarinu.
Ainda no quintal, a equipe localizou outros três veículos. Em consulta, os agentes verificaram que um VW Gol vermelho, tinha registro de ocorrência por apropriação indébita.
Com o apoio de outra equipe, foram realizadas novas averiguações na residência, também autorizadas pela responsável pelo imóvel. No quarto do casal, embaixo da cama, os policiais encontraram um saco de ração que continha entorpecentes.
No local, foram apreendidos 50 tubetes e 568 porções de maconha, além de 26 porções de haxixe, totalizando 3 kg de maconha e 10 gramas de haxixe.
Durante a ocorrência, um homem compareceu ao imóvel e informou ser morador da residência. Questionado sobre a motocicleta, ele afirmou ter adquirido o veículo de um terceiro, mas disse não saber a procedência.
Em relação ao VW Gol, o homem declarou ter conhecimento da situação e afirmou que havia acertado a questão com a proprietária. No entanto, ainda havia um registro de ocorrência por apropriação indébita relacionado ao veículo.
Sobre as drogas encontradas, o homem relatou ter adquirido 1 kg de maconha para vender a conhecidos do bairro.
Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e receptação. O suspeito foi encaminhado à delegacia, onde o delegado ratificou a prisão. Ele permaneceu à disposição da Justiça.