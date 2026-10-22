Um homem foi preso em flagrante por suspeita de tráfico de drogas e receptação durante uma ocorrência da Polícia Militar no bairro Vale das Pedras, em Itupeva.

Os policiais receberam informações sobre uma possível situação de violência doméstica e cárcere privado envolvendo uma mulher em uma residência do bairro. A equipe foi até o endereço para averiguar a denúncia. No local, a responsável pelo imóvel informou que outras duas mulheres adultas e três crianças também estavam na residência. Com a autorização da moradora, os policiais entraram no imóvel e conversaram com as mulheres. Naquele momento, segundo a corporação, não foram constatadas situações relacionadas à denúncia inicial.

Durante a averiguação no quintal, porém, os militares encontraram uma motocicleta de grande porte sem placa de identificação. Após consulta pelo número do chassi, foi constatado que o veículo era produto de roubo registrado em Jarinu.