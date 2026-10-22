A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) firmou convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP) para integrar informações e recursos de monitoramento das rodovias estaduais ao Programa Muralha Paulista. O extrato do convênio foi publicado nesta quarta-feira (21) no Diário Oficial do Estado, após a formalização do acordo em 19 de outubro.
Com vigência de cinco anos, a parceria prevê a gestão compartilhada e o intercâmbio de informações para fortalecer as ações de segurança pública e auxiliar na identificação, localização e prisão de criminosos.
O acordo estabelece a cooperação técnica e institucional entre os órgãos, com compartilhamento de imagens, dados, alertas e outras informações de interesse da segurança pública. Esses recursos serão utilizados exclusivamente para apoiar as atividades dos órgãos de segurança pública na proteção da sociedade.
A integração das rodovias ao Muralha Paulista já ocorre em trechos concedidos à iniciativa privada, em articulação com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e as concessionárias. O convênio com o DER-SP amplia essa atuação para as rodovias estaduais sob responsabilidade direta do departamento, estendendo a integração dos sistemas de monitoramento à rede do programa.
A expansão será gradual e poderá envolver o aproveitamento dos equipamentos já existentes e a modernização das câmeras que ainda não dispõem de tecnologia compatível com o sistema. Com isso, a iniciativa busca ampliar a cobertura do Muralha Paulista nas rodovias estaduais e fortalecer o monitoramento dessas vias.
“A segurança pública exige atuação integrada e investimentos contínuos em inteligência. A cooperação com o DER-SP representa mais um passo nesse sentido, permitindo aproveitar a estrutura tecnológica existente nas rodovias para aprimorar o planejamento das operações policiais e tornar as ações de segurança mais estratégicas e eficientes em todo o estado”, afirma o secretário da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves.
Sobre o programa
O programa Muralha Paulista, do Governo de São Paulo, opera câmeras interligadas, distribuídas entre leitores de placas, equipamentos de reconhecimento facial e dispositivos de monitoramento em tempo real. A rede integra câmeras e sensores de órgãos públicos e privados a bases de dados e indicadores de localização, ampliando a capacidade de análise e resposta das forças policiais, operacionais e especializadas.
As câmeras do Muralha Paulista cruzam informações com o Banco Nacional de Mandados de Prisão e utilizam reconhecimento facial para identificar automaticamente foragidos da Justiça. Também contribuem para monitorar e ajudar a organizar o trânsito, localizar pessoas desaparecidas e veículos furtados ou roubados por meio da leitura e análise de placas.
A tecnologia restringe rotas de fuga, dificulta a movimentação dos criminosos e aumenta a capacidade de resposta das forças de segurança. Uma vez identificados e presos, os autores deixam de reincidir nesses tipos de crimes.