A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) firmou convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP) para integrar informações e recursos de monitoramento das rodovias estaduais ao Programa Muralha Paulista. O extrato do convênio foi publicado nesta quarta-feira (21) no Diário Oficial do Estado, após a formalização do acordo em 19 de outubro.

Com vigência de cinco anos, a parceria prevê a gestão compartilhada e o intercâmbio de informações para fortalecer as ações de segurança pública e auxiliar na identificação, localização e prisão de criminosos.

O acordo estabelece a cooperação técnica e institucional entre os órgãos, com compartilhamento de imagens, dados, alertas e outras informações de interesse da segurança pública. Esses recursos serão utilizados exclusivamente para apoiar as atividades dos órgãos de segurança pública na proteção da sociedade.