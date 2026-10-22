Um idoso de 70 anos e o cunhado, que moram na mesma casa, no Jardim Martins, em Jundiaí, foram detidos e indiciados por ameaçarem de morte um ao outro, após o idoso acionar a Polícia Militar. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (21).
Acionada pelo idoso, a PM enviou uma equipe ao local. Ele recebeu os policiais e relatou que mora com o irmão e o cunhado e contou que o cunhado havia usado uma faca para ameaçá-lo de morte.
Em seguida, os policiais solicitaram que o suspeito saísse da casa para apresentar sua versão dos fatos. Ele negou a acusação.
Os PMs orientaram as partes e as liberaram. No entanto, quando ambos entraram novamente na casa, com os policiais ainda no local, voltaram a discutir verbalmente e fizeram ameaças mútuas.
A situação caminhava para um confronto físico, mas os policiais intervieram e conduziram os dois à delegacia.
No DP, ambos foram indiciados por ameaça, receberam orientações do delegado plantonista e foram liberados.