22 de outubro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
AMEAÇA MÚTUA

PM impede agressão entre idoso e cunhado; eles foram indiciados

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
JORNAL DE JUNDIAÍ
No DP, ambos foram indiciados por ameaça
No DP, ambos foram indiciados por ameaça

Um idoso de 70 anos e o cunhado, que moram na mesma casa, no Jardim Martins, em Jundiaí, foram detidos e indiciados por ameaçarem de morte um ao outro, após o idoso acionar a Polícia Militar. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (21).

Acionada pelo idoso, a PM enviou uma equipe ao local. Ele recebeu os policiais e relatou que mora com o irmão e o cunhado e contou que o cunhado havia usado uma faca para ameaçá-lo de morte.

Em seguida, os policiais solicitaram que o suspeito saísse da casa para apresentar sua versão dos fatos. Ele negou a acusação.

Os PMs orientaram as partes e as liberaram. No entanto, quando ambos entraram novamente na casa, com os policiais ainda no local, voltaram a discutir verbalmente e fizeram ameaças mútuas.

A situação caminhava para um confronto físico, mas os policiais intervieram e conduziram os dois à delegacia.

No DP, ambos foram indiciados por ameaça, receberam orientações do delegado plantonista e foram liberados.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários